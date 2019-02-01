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Güzelyurt Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile birlikte kasapları denetledi

Güzelyurt Belediyesi Kolluk Bölümü ile Sağlık Bakanlığı memurları vatandaşların sağlıklı et ve et ürünü tüketebilmesi için bugün Güzelyurt’taki kasapları ve şarküterileri denetledi. 

01 Şubat 2019 Cuma 16:53
Güzelyurt Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile birlikte kasapları denetledi

Kasaplar tek tek ziyaret edilerek, gerekli ve sağlıklı koşullarda hizmet verip vermedikleri denetlendi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, kasapların etleri muhafaza ettiği soğuk hava depoları, etlerin kesim yapıldığı yerler, etlerin muhafaza edilişi, ürünlerin tarih etiketleri, sağlık karneleri gibi unsurlar sorgulandı.

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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi personeli, eksikleri bulunan kasaplara rapor vererek, eksiklikleri tamamlamaları için 10 gün süre tanıdı.

Güzelyurt Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı memurları 10 gün sonra aynı işyerlerini tekrar denetleyerek gerekli koşulların yerine getirip getirmediğini kontrol edecek.

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Güzelyurt BelediyesiSağlık BakanlığıKasaplarDenetlemeHaberGündemKıbrıs
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