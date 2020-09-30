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Güzelyurt Festival Park’ındaki Kavak Ağaçları Devrildi

Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tarihi kavak ağaçları aşırı rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:25
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Güzelyurt Festival Park’ındaki Kavak Ağaçları Devrildi

Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tarihi kavak ağaçları aşırı rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi.

Güzelyurt Belediyesi Festival Park’ında bulunan Ahşap Büfe’nin damına ve arkasındaki çevre duvarına devrilen tarihi ağaç zarara neden oldu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün yaşanan aşırı rüzgarın etkisiyle Festival Park’ında yer alan Ahşap Büfe yanındaki asırlık bir adet kavak ağacının devrildiğini belirterek, tehlike arz eden ağaçlarla ilgili benzeri bir durumun yaşanmaması için bu tür ağaçların budanması gerektiğine vurgu yaptı.

Özçınar, belediyenin kendi sorumluluğunda bulunan ağaçların program dahiline alınıp gereğinin yapılacağını belirterek, Orman Dairesi ve ilgili bölümlerin de konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğine vurgu yaptı.

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