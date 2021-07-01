Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Güzelyurt - Güneşköy Anayolu'nda kaza

Salih Özdemir yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe 21:59
631 Okunma
Güzelyurt - Güneşköy Anayolu'nda kaza

Güneşköy - Güzelyurt yolunda, akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, trafik kazası saat 20.45 sıralarında Güneşköy'de eski Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde yaşandı.

37 yaşındaki Serkan ÖZDEMİR yönetimindeki JZ 945 plakalı araç, batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak narenciye bahçesindeki ağaçlara çarpan araç, savrularak yeniden kontrolsüzce yola girdi.

Araç o esnada karşı istikametten gelen Mehmet İlker REFİKER yönetimindeki SF 236 plakalı araç ile yüz yüze çarpışarak,  tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan JZ 945 plakalı araç sürücüsü Serkan ÖZDEMİR'in tedavisi halen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 01.07.2021 22:43
Anahtar Kelimeler:
Salih Özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufan Erhürman: Bir an önce bırakıp gidin
Tufan Erhürman: Bir an önce bırakıp gidin
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı yükselmeye devam ediyor
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı yükselmeye devam ediyor
Yılın kadın girişimcileri" ödül töreni yapıldı
Yılın kadın girişimcileri" ödül töreni yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim