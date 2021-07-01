Güzelyurt - Güneşköy Anayolu'nda kaza

Güneşköy - Güzelyurt yolunda, akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, trafik kazası saat 20.45 sıralarında Güneşköy'de eski Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde yaşandı.
37 yaşındaki Serkan ÖZDEMİR yönetimindeki JZ 945 plakalı araç, batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak narenciye bahçesindeki ağaçlara çarpan araç, savrularak yeniden kontrolsüzce yola girdi.
Araç o esnada karşı istikametten gelen Mehmet İlker REFİKER yönetimindeki SF 236 plakalı araç ile yüz yüze çarpışarak, tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan JZ 945 plakalı araç sürücüsü Serkan ÖZDEMİR'in tedavisi halen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.