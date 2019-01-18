Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı!

Güzelyurt Kaymakamlığı, 29 Ocak’tan itibaren 3 gün, Mevlevi bölgesinde Güdümlü Tanksavar atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde saat 07:00 ile 21:00 arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada bölgeler şöyle belirtildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Soğan T. 500 M. doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi”.

Yukarıda hudutları tayin edilen bölgenin, belirtilen gün ve saatlerde tehlikeli ve yasak bölge ilan edildiğinin, bölge halkına ve özellikle çoban ve çiftçilere duyurulması; atışı müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden bölge muhtarlarına, yöre halkına, Komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi için gerekli tebligatın yapılması rica edildi.