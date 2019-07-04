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Güzelyurt Portakal Festivali’nde Mehmet Erdem konser verdi

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
Güzelyurt Portakal Festivali’nde Mehmet Erdem konser verdi

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün kent merkezinde İndirimli Alışveriş Günü düzenlendi. 

Belediye açıklamasına göre, Ecevit Caddesi ve caddeye çıkan tali yollar etkinlik nedeniyle 18:00-24:00 saatleri arasında kapatılarak, vatandaşların  rahat alışveriş yapması sağlandı.

Dün akşam da, Türkiye’nin sevilen besteci ve şarkıcılarından Mehmet Erdem 42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında bir konser verdi.

Konser, Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanında yer aldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin sonunda Erdem ve Festival’in sponsorlarından Gökşin İnşaat’a teşekkür plaketi takdim etti.

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