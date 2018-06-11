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Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde gece 24.00’e kadar hekim bulunacak

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde gece 24.00’e kadar hekim bulunacağını açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:51
Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde gece 24.00’e kadar hekim bulunacak

Sağlık merkezlerini güçlendirme kararlılığında olduklarını belirten Bakan Besim,  Ayşe teyzenin, Hasan amcanın köyünde kasabasında kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz. Kendi tanıdığı bildiği hekimine dokunmasını hedefliyoruz. Basit bir kan ve idrar tahlili için kilometrelerce gitmesini istemiyoruz. En kısa sürede kan tahlilleri ile ilgili çalışmalar tamamlanıp devreye girecektir.  Çocuklarımızın ve gençlerimizin hastalıklardan korunmasını istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yine bu merkezlerde hedefliyoruz dedi.

Ülkemiz ve kendisi adına Güzelyurt’un önemine işaret eden Bakan Besim, Güzelyurt’ta yıllardır hastaların gece iğne yaptıracak güvenli bir sağlık merkezi bulamadıklarını, 25 yıl önce meslek yaşamına başladığı bu merkezi ziyaret ettiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

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Bakan Besim, Güzelyurt gibi bir ilçenin sağlık alanında ihmal edildiğini, bu nedenle duyarlı iş insanlarının da devreye girdiğini, en önemlisi sağlık merkezine 4 hekim takviyesi yapıldığını açıkladı.

Bugünden itibaren Güzelyurtlu insanların tam 30 yıl sonra gece 12’ye kadar merkezde hekim bulabileceklerine dikkat çeken Bakan Besim, kış dönemi itibariyle daha çok doktor takviyesi sağlanacağını, 24 saat nöbetçi doktor bulunacağını söyledi.

Bakan Besim, sadece Güzelyurt’ta değil tüm Kuzey Kıbrıs’ta sağlık adına yapılacak çok işimiz var diyerek, bunun için 7/24 çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu.

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kıbrıslı 2018-06-11 12:02:05

Yaşayın siz. Her şeyiyle mükemmel bir kadın. Ben çok işler başaracağına inanırım.

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