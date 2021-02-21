Güzelyurt'ta Ali Pilli'ye destek eylemi

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli’nin, Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Facebook üzerinden “ Ali Pilli’ye destek kampanyaları” başlatıldı.

Kampanyalar sırasında öne çıkan “Dr. Ali Pilli’ye destek” isimli grubun üyeleri Güzelyurt'ta yarın eyleme gideceklerini açıkladı.

Üyelerin açıklaması şöyle:

“Güzelyurt - Lefke ilçelerinde eyleme gidiliyor!

Yarın Pazartesi 09.30 Güzelyurt Kapalı Pazar yanında yapılacak olan eyleme tüm halkımız davetlidir... Birlikten güç doğar... 1 yıllık emek hiçe sayılamaz… Yanındayız #alipilli #abimiz”

Eylemler yasaklanmıştı

Öte yandan pandemi koşulları nedeniyle eylemler yasaklanmıştı. Polisin yarınki eylemde nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.