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Güzelyurt'ta Ali Pilli'ye destek eylemi

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli için Güzelyurt'ta yarın eylem yapılıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 18:36
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Güzelyurt'ta Ali Pilli'ye destek eylemi

UBP Güzelyurt Milletvekili  Ali Pilli’nin, Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Facebook üzerinden “ Ali Pilli’ye destek kampanyaları” başlatıldı.

Kampanyalar sırasında öne çıkan “Dr. Ali Pilli’ye destek” isimli grubun üyeleri Güzelyurt'ta yarın eyleme gideceklerini açıkladı.

Üyelerin açıklaması şöyle:

“Güzelyurt - Lefke ilçelerinde eyleme gidiliyor!

Yarın Pazartesi 09.30 Güzelyurt Kapalı Pazar yanında yapılacak olan eyleme tüm halkımız davetlidir... Birlikten güç doğar...  1 yıllık emek hiçe sayılamaz… Yanındayız #alipilli #abimiz”

Eylemler yasaklanmıştı

Öte yandan pandemi koşulları nedeniyle eylemler yasaklanmıştı. Polisin yarınki eylemde nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.

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