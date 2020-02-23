Güzelyurt'ta bıçaklı kavga!

Güzelyurt’da, dün saat 17.00 sıralarında açık pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde, kavga çıktı.

Ö.S.(E-24), A.S.(E-55), M.S.(E-28) ve F.S. (E-19) bir taraf olup N.K.(E-53), Ö.K.(E-25), R.K.(E-18), K.K. (E-25) ve A.K.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettiler.

Kavga sırasında Ö.S.(E-24) tasarrufunda bulunan bıçak ile N.K.(E-53)’yi sol bacağından, Ö.K.(E-25)’yi sol uyluk kısmından, R.K.(E-18) sol arka kolundan, K.K.(E-25)’yi ise sırtından hafif şekilde yaraladı. Yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldular. Kavgaya karışan şahıslar tutuklanırken polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.