Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Güzelyurt'ta bıçaklı kavga!

Güzelyurt’da, dün saat 17.00 sıralarında açık pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde, kavga çıktı.

23 Şubat 2020 Pazar 12:16
Güzelyurt'ta bıçaklı kavga!
banner48

Güzelyurt’da, dün saat 17.00 sıralarında açık pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde, kavga çıktı.

Ö.S.(E-24), A.S.(E-55), M.S.(E-28) ve F.S. (E-19) bir taraf olup N.K.(E-53), Ö.K.(E-25), R.K.(E-18), K.K. (E-25) ve A.K.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettiler.

Kavga sırasında Ö.S.(E-24) tasarrufunda bulunan bıçak ile N.K.(E-53)’yi sol bacağından, Ö.K.(E-25)’yi sol uyluk kısmından, R.K.(E-18) sol arka kolundan, K.K.(E-25)’yi ise sırtından hafif şekilde yaraladı. Yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldular. Kavgaya karışan şahıslar tutuklanırken polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
KavgaYaralıGüzelyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Girneli'lerle buluştu
Akıncı, Girneli'lerle buluştu
Girne'de kokutan kaza
Girne'de kokutan kaza
Gelincik'te araç yangını!
Gelincik'te araç yangını!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim