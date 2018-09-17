Güzelyurt'ta iş kazası! 2 yaralı

Güzelyurt'ta çalıştıkları inşaattan düşen iki kişi ağır yaralandı. 10 metre yükseklikten düsen Eyüp Genç ve Doğan Sözer hastaneye kaldırıldı
Saat 15.15 sıralarında, Güzelyurt Çevre yolu üzerinde yapımı devam eden Çavuş Market isimli binanın damında dış cephe kaplaması işi yapan Eyüp Genç ve Doğan Sözer isimli şahıslar, dengelerini kaybetmeleri sonucu beton zemin üzerine düşerek yaralandılar.
Söz konusu şahıslar ambulans ile hasteneye sevk edildiler.
Soruşturma devam ediyor
Son Güncelleme: 17.09.2018 16:59