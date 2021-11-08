Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09.00-13.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta Çiftlik Kışlası, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt’ta bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek
KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
08 Kasım 2021 Pazartesi 18:08
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.