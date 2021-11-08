Güzelyurt’ta bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09.00-13.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta Çiftlik Kışlası, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi ve civarına elektrik verilemeyecek.