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Güzelyurt’ta feci kaza 1 kişi ağır yaralandı!

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:18
Güzelyurt’ta feci kaza 1 kişi ağır yaralandı!

Güzelyurt’ta akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 20 yaşındaki Alperen Avcı ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 21ç45 sıralarında, Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alperen Avcı (E-20), yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alperen Avcı'nın tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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