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Güzelyurt’ta Muhalefet Belediye Meclis Üyeleri basın açıklaması yaptı

Güzelyurt Belediyesi Muhalefet Belediye Meclis Üyeleri CTP’den Uğur Saygılı, Veleddin Taşkent, DP’den Tansay Doğu, TDP’den Cemal Darbaz ve HP’den Niyazi Özekmekçi Güzelyurt Belediye Binası Önü’nde basın toplantısı düzenledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:30
Güzelyurt’ta Muhalefet Belediye Meclis Üyeleri basın açıklaması yaptı

Güzelyurt Belediyesi muhalefet belediye meclis üyeleri, Belediye’de yasa ve tüzüklere aykırı uygulamalar olduğunu savundular.

Basın bildirisini okuyan CTP Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Saygılı, 2016 yılında sonuçlanan 2011 mali yılı bütçesinde denetçiler tarafından tespit edilen tüm usülsüzlüklerin devam ettiğini söyledi.

Saygılı, Belediye’nin tek adamla, herşeyi kapalı kapılar ardında yönetme anlayışının sürdüğünü savunarak, belediye tahsilatlarında uygunsuz işlemler, kasa banka uyuşmazlığı, ihale tüzüğüne aykırı alımlar, tüzüklere aykırı uygulamalar ile ödemeler gibi yasa ve tüzüklere aykırı uygulamaları açıkladı.

Toplamda 830.204.45 TL ödeme emri belgelerini onaylayan Belediye Başkanı ve Belediye Müdürü’nün değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay yasasının 22. Maddesi gereği sorumlulukları bulunduğunu belirteren Saygılı, Güzelyurt Belediye Başkanının Belediye meclisi ve halka hesap vermek zorunda olduğunu, belediye meclisini yok sayma hakkı olmadığını kaydetti. (BRT)

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Güzelyurt
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