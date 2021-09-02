Haberler sonucunda levha yerinden söküldü

Eser Yılsay isimli vatandaş sosyal medyada paylaştı olay oldu,

hatalı tabela söküldü .

Yılmaz'ın yeni paylaşımı şöyle:

Haspolat Hamitkoy veya doğu cepesinden çevre yolunu kullanarak gelen bir vatandaşımız sabahın erken saatlerinde Girneye gitmek için 1 km 2 km trafik bekleyerek Gönyeli çemberinden dönmesi veya bir turist arkadaşın Gönyeli çemberinde Girne nerde diye sağa sola bakınması bana saçma geldiği için çektiğim bir fotoğraf karesi, tahmin etmeyeceğim şekilde haber oldu ve sonucunda levha yerinden söküldü.