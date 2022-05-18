Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Flaş Haber
Sigara zamlandı
Kapat

HADO ilk seferini KKTC'ye yapıyor

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenleyecek.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:32
3880 Okunma
HADO ilk seferini KKTC'ye yapıyor

19 Mayıs Perşembe günü, Arsuz Madenli Yat Limanı'nda saat 11.00'de hareket edecek gemi için gümrük işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. 5 saat sürecek yolculuğun ardından Hatay'dan çıkan kafilenin saat 16.00'da Girne Limanı'na ulaşması bekleniyor. Aynı günün akşamında Antakya Medeniyetler Korosu, Girne Amfi Tiyatro'da konser vererek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek programın ikinci gününde Hataylı konuklar, Girne Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Hatay'a hareket edecek.

CNN-Türk'ün haberine göre ;Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HADO’nun belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığını yapacak ilk ve tek proje olduğunu söyledi. Savaş, “Biz önce KKTC’ye daha sonra da Beyrut belki de İsrail’in Hayfa Limanı’na kadar deniz otobüsüyle insanlarımızı taşımak istiyoruz. 19 Mayıs’ta ilk seyahatimizi Arsuz’dan Girne’ye yapacağız. Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak. Bu Türkiye’de ilk olarak bizimle oluyor. Hem Hatay’ımıza hem de Türkiye’mize hayırlı olsun” dedi.

Milli bir proje

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok ise HADO’nun Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarını uluslararası sularda dalgalandıracak milli bir proje olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyleyen Ok, “Bu proje Türk bayrağının Lübnan ve İsrail karasularında dalgalanmasına vesile olacak bir projedir. Bu sularda Türk bayrağımızı dalgalandıracak olmaktan çok mutluyuz. Umarım bugün bu topraklar için kanlarını feda eden şehitlerimize layık olacak bir adım atmışızdır” şeklinde konuştu.

Bilet fiyatları

Bülent Ok, Hatay-Girne seferlerinin bilet fiyatları hakkında da bilgi verdi. Sivil yolcu biletlerinin 750, öğrenci bilet fiyatlarının 500 lira olduğunu söyleyen Ok, “Taşucu-Girne 60 deniz mili ve bilet fiyatları 600 lira. Arsuz-Girne arası ise 140 deniz mili, Mersin’den iki kat fazla olmasına rağmen bilet fiyatlarımızı daha makul tuttuk. Sefer süresi ortalama 5 saat olacak. İki kişi 100 kg bagaj hakkına sahip. Bu öğrencilerimiz için oldukça önemli bir detay." Bülent Ok, araç taşımacılığı yapılıp yapılamayacağıyla ilgili olarak ise, “Araç taşımacılığı için müsait bir alanımız ve rıhtımımız mevcut değil. Böyle bir şeye limanımızın fiziki yapısı ve altyapısı uygun değil. Ancak uzun vadede bir planlama yapılarak böyle bir uygulama yapılabilir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “Gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak önceliğimizdir”
Sucuoğlu: “Gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak önceliğimizdir”
Muhtar isyan etti; "40 yıldır bu şekilde"
Muhtar isyan etti; "40 yıldır bu şekilde"
KIB-TEK'ten önemli açıklama!
KIB-TEK'ten önemli açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim