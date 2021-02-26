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HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN 3 GÜN YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

26 Şubat 2021 Cuma 15:01
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HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN 3 GÜN YAĞMUR BEKLENİYOR

Hava hafta sonu az bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, salı, parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma açık az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 18 - 21 derece  diğer günlerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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