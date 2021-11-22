Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 23 - 29 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava perşembe gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, pazar günü parçalı bulutlu ve pazartesi günü parçalı ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.