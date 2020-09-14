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Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren düşerek, 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:20
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Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren düşerek, 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 - 21 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke periyod süresince alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı sıcak ve nispeten nemli, ikinci  yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısı 34 – 37;   ikinci yarısında ise 30 – 33  derece ve sahillerde periyot boyunca 30 – 33  derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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