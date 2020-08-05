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Hafta sonu hava sıcaklığı birkaç derece düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin 06 - 12 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve Cuma günü hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41; diğer günlerde 34 - 37 derece, sahillerde periyod boyunca 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:14
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Hafta sonu hava sıcaklığı birkaç derece düşecek

Hafta sonu hava sıcaklığı birkaç derece düşecek. Meteoroloji Dairesi’nin 06 - 12 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve Cuma günü hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 –  41; diğer günlerde 34 - 37 derece,  sahillerde periyod boyunca 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile sıcak, diğer günlerde ise üst atmosferdeki nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık, Cuma açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, sonraki günler ise açık ve az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak. 

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıMeteoroloji Dairesi
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