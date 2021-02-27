Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, ‘Fasıl 156’ Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, koronavirüsün ( Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22.2. 2021 saat 05.00’dan 1.3.2021 saat 05.00′ a kadar aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder:

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs ( Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde aşağıdaki şekilde uygulanır;

22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00’a kadar; gece 20.00’dan sabah saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

27 Şubat 2021 saat 05.00′ dan 1.3.2021 saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”