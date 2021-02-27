Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, Cuma günü saat 20.00’den 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:38
836 Okunma
Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, ‘Fasıl 156’ Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, koronavirüsün ( Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22.2. 2021 saat 05.00’dan 1.3.2021 saat 05.00′ a kadar aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder:

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs ( Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde aşağıdaki şekilde uygulanır;

22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00’a kadar; gece 20.00’dan sabah saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

27 Şubat 2021 saat 05.00′ dan 1.3.2021 saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon ve internet kesintisi olacak
Telefon ve internet kesintisi olacak
KKTC Gazete Manşetleri / 27 Şubat 2021
KKTC Gazete Manşetleri / 27 Şubat 2021
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim