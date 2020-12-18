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Haftalık gıda analiz sonuçları!

Tarım Dairesi 11-17 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

18 Aralık 2020 Cuma 16:18
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Haftalık gıda analiz sonuçları!

Tarım Dairesi 11-17 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

Setar Tic. ait elma ve Yoran Tarım Ürün. ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edilmiştir.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edimiştir.

Yerli ürünlerde 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

  18 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

2

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

3

Selgün Tic.

İthal

Elma Kırmızı

Temiz

4

Selgün Tic.

İthal

Ayva

Temiz

5

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

9

Yoran Tarım Ür.

İthal

Elma Golden

Temiz

10

Setar Tic.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

12

Yoran Tarım Ür.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

14

Holly Grains Ltd.

İthal

Kepek

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz Domates

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

İmha

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Sarı)

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Kırmızı)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz Domates

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

22

Cengiz Mendeli

Mağusa

Pazı

Temiz

23

Cengiz Mendeli

Mağusa

Maydanoz

Temiz

24

Cengiz Mendeli

Mağusa

Brokoli

Temiz

25

Atilla Aslan

Mağusa

Pazı

Temiz

26

Selahattin Kuş

Mağusa

Domates

Hasat Erteleme

27

Selahattin Kuş

Mağusa

Hıyar

Temiz

28

Ahmet Uzun

Karakum

Maydanoz

Temiz

29

Ahmet Uzun

Karakum

Domates

Temiz

30

Mehmet Açaröz

İnönü

İnönü

Temiz

31

Hasan  Şeker

Çayönü

Çayönü

Temiz

32

Hasan Beşerler

Çayönü

Çayönü

Temiz

33

Şen Benden

Çayönü

Çayönü

Temiz

34

Ekrem Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

35

Ekrem Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

Son Güncelleme: 18.12.2020 17:22
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