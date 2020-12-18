Haftalık gıda analiz sonuçları!

Tarım Dairesi 11-17 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

Setar Tic. ait elma ve Yoran Tarım Ürün. ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edilmiştir.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edimiştir.

Yerli ürünlerde 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.