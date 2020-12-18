Haftalık gıda analiz sonuçları!

Tarım Dairesi 11-17 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
Setar Tic. ait elma ve Yoran Tarım Ürün. ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edimiştir.
Yerli ürünlerde 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.
|
18 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
2
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
3
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma Kırmızı
|
Temiz
|
4
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
5
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
9
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
10
|
Setar Tic.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
12
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
14
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz Domates
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
İmha
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Sarı)
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Kırmızı)
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz Domates
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
22
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
23
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
24
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Brokoli
|
Temiz
|
25
|
Atilla Aslan
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
26
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Domates
|
Hasat Erteleme
|
27
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
28
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Maydanoz
|
Temiz
|
29
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Domates
|
Temiz
|
30
|
Mehmet Açaröz
|
İnönü
|
İnönü
|
Temiz
|
31
|
Hasan Şeker
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
32
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
33
|
Şen Benden
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
34
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
35
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz