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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

22 Ocak 2021 Cuma 16:13
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürün  bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

  22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

2

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

3

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

7

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Sarımsak

Temiz

8

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

10

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

11

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Ananas

Temiz

12

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kivi

Temiz

13

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

20

Erkan Gök

İthal

Elma Golden

Temiz

21

Erkan Gök

İthal

Elma Stk.

Temiz

22

Erkan Gök

İthal

Armut Margarit

Limit Üstü

23

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

24

Helvasan Tic.

İthal

Susam

Temiz

25

Hatice Aslan

Mağusa

Golyandro

Temiz

26

Serdar Öztürk

Mağusa

Pancar

Temiz

27

Serdar Öztürk

Mağusa

Maydanoz

Temiz

28

Serdar Öztürk

Mağusa

Pazı

Limit Üstü

29

Arif Kargı

Tatlısu

Domates

Temiz

30

Arif Kargı

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

31

Fatma Akçam

Gaziveren

Maydanoz

Temiz

32

Fatma Akçam

Gaziveren

Nane

Temiz

33

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Dereotu

Temiz

34

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Ispanak

Temiz

35

Akdeniz Tarım Ltd.

Tepebaşı

Kabak

Temiz

36

Akdeniz Tarım Ltd.

Tepebaşı

Salatalık

Temiz

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Gıda AnalizGıda Analiz Sonuçları
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