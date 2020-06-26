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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 19-25 Haziran 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal edilen 3 üründe limit üstü kalıntı, yerli 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

26 Haziran 2020 Cuma 15:41
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 19-25 Haziran 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal edilen 3 üründe limit üstü kalıntı, yerli 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitler çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 24 numuneden 3’ünde limit üstü kalıntı tespit edildi. Svs Tic. Ltd ait kiraz, Köşe Tic. Ltd ait elma (Stk) ve Onbaşı İşl. Ltd ait elmada (Granny Smith) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 27 numuneden 25 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümmü Gül Nerkis’e ait maydanozda ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Bedreddin Çakır’a ait marulda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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Tarım Dairesi
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