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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 20-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.  Açıklamaya göre, dört ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:20
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 40 numuneden 36 numunenin temiz olduğu, dört numunede ise limit üstü bitki koruma ürününün tespit edildiği açıklandı.
SVS Tic. Ltd. ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen pancar ürününün firmanın isteği üzerine imha edildiği ve yine aynı şirkete ait beyaz üzüm ürünü ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği bildirildi. Cahide Kılıç’a ait limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen çeri domates ürünü firmanın isteği üzerine imha edilirken, Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait pancarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünlerin de firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 21 numuneden 19 numunenin temiz olduğu, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığı da belirtilen açıklamada, Aslanköy sakinlerinden Mahmut Karanfiller ve Nurettin Gürkan’a ait babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıGıda Analiz Sonuçları
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