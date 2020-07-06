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Haftalık hava tahmin raporu

KKTC önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak ve nispeten nemli olacak, Çarşamba günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:15
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Haftalık hava tahmin raporu

Meteoroloji Dairesi’nin 7 - 13 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın açık ve az bulutlu, Çarşamba günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma günü parçalı ve az bulutlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle  iç kesimlerde 35 – 38;  sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar , genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  yarın zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuYağmur
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