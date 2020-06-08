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Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir hafta içerisinde 55 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 27 kişi yaralandı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:59
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Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir hafta içerisinde 55 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 27 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, 1-7 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların  19’u dikkatsiz sürüş, 16’sı süratli araç kullanmak, 8’i yakın takip, 7’si kavşakta durmamak ve 5’i diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların 34’ü Lefkoşa, 13’ü Girne’de gerçekleşirken,  Gazimağusa ve İskele’de 3’er, Güzelyurt’ta da 2 kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde ülke geneline gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde  4810 araç sürücüsünden  683’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Trafik suçları arasında sürat (224), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (137) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (47) ilk üç sırayı aldı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıHaftalık Trafik Raporu
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Dogrucu 2020-06-08 15:38:24

Ulkemizdeki trafik kazalarinin sebepleri belli. 1- Kimse araba kullanmayi bilmiyor. Ogrenmemis egitimini almamis. ARABAYI YORUT DA GITSIN demek araba kullanmak degil. Kuralalri bilmeli ve UYMALI.Bizdeki suruculerin en az 95% i avrupadaki bir surus sinavindan gecemez. 2-Altyapi dandik. Yollari kavsaklari levhalaari yapanlar insa edenler bu isten anlamadan insa etmisler tasarlamislar. 3-Bakim yok. Her yer dokuluyor. 4-Araclarin dogru durust denetimi yok. Trafikte olmaamsi gerekn araclar var. 5-Polis ceza yazmiyor 6- Yazilan cezalar cok dusuk. 7-Torpil varsa ceza meza dinleyen yok. Yani yolsuzluk. Bunlar duzelmeden kazalar bitmez. Daha COOK insanlar olecek bu cahillikle.

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