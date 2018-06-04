Haftalık trafik raporu açıklandı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 60 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların 5’i yaralanmayla, 55’i hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 360 bin 800 TL oldu.

Kazaların 18’i Lefkoşa, 16’sı Girne, 15’i Gazimağusa, 7’si Güzelyurt ve 4’ü İskele’de gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 734 trafik suçu rapor edildi.