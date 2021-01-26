HAFTASONU TÜM ÜLKEDE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

BAHAR SANCAR

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağında değişiklik olduğu söyleyerek, bu gece saat 22.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağının yarından itibaren saat 20.00’de başlayacağını ve sabah saat 05.00’e kadar devam edeceğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı 3 Şubat’a kadar devam edecek.

29 Ocak 2021 saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar hafta sonu tüm ülkede kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı alınan kararların yazılı açıklamasını yaptı (TIKLAYIN)