HAK-SEN'den hükümete ekonomik tedbir alma çağrısı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, hükümeti halkın ekonomik zorluklar karşısında daha fazla ezilmemesi adına ivedilikle iyileştirici tedbir almaya ve her sektörden insanın emeğinin ve üretiminin karşılığını alabileceği bir ortamı sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik vermeye çağırdı.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Özel İndirim hesaplamasında yeni düzenleme ve eşel - mobilde yeni düzenleme taleplerine olumlu yanıt aldıklarına işaret ederek, Eylül maaşı ile birlikte bu uygulamanın başlatılması ile ilgili çalışmayı müteakip hayat pahalılığının yeniden iki ayda bir hesaplanarak, maaşlara konsolide olarak yansıyacağını kaydetti.

Yılmaz, özel sektörde asgari ücretle çalışan emekçilerin de enflasyondan daha kötü etkilendiklerinin bilinciyle, ivedilikle asgari ücretin yeniden tespit edilmesi talep ettiklerini ifade ederek, Asgari ücretin tespitiyle ilgili Bakanlığıbir an önce harekete geçmeye davet etti.

Asgari Ücret tespit komisyonunda özellikle “özel sektörde örgütlenmiş sendikaların” yer almasının anlamlı ve gerekli olduğu düşüncesini dile getiren Yılmaz, komisyonunun yapılanmasının da yeniden ele alınmasını gerekli gördüklerini kaydetti.

Yılmaz, “Bu bağlamda asgari ücret ve hayat pahalılığı hesaplamalarında KKTC’de dikkate alınmayan Satın Alma Gücü Paritesinin de önemli bir gösterge kullanılmasının, daha doğru kararlar üretebilmesi için gerekli görüyoruz. HAKSEN bu konunun da takipçisi olmaya devam edecektir” dedi.

Kamu ve özellikle özel sektör çalışanlarını Hak-Sen çatısı altında örgütlenmeye davet eden Yılmaz, “özelde sendikacılığın geliştirilmesi” sözü verenlere bu sözlerini yeniden hatırlattı.