HAK-SEN Merkezi Cezaevi'nde grev uyarısında bulundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN); Merkezi Cezaevi’nde, kadın gardiyanların vardiya düzenlemesi ve personelin izinlerinin iptal edilmesi konusunda çarşamba gününe kadar düzenleme yapılmazsa, kadın gardiyanların greve gideceğini açıkladı.

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “Merkezi Cezaevi’nde, yeni istihdamlardan sonra, kadın gardiyanlar arasında vardiyalara adil dağıtım yapılmadığını, hastanede yatan mahkumlar için, ek çalışma talep edilmesi yerine, müdüriyet tarafından personelin izinlerinin iptal edildiğini” kaydetti.

Söz konusu uygulamaların kabul edilebilir olmadığını savunan Türkmen, müdüriyet ile tüm diyalog yollarını denemelerine rağmen “ben yaptım olur” zihniyeti ile, çözüm odaklı fikirler ortaya konulmadığını ileri sürdü.

Türkmen, 20 Haziran Çarşamba günü saat 08.00’e kadar bu konular hakkında Sendika ile görüşülerek çözüm bulunmaması halinde tüm kadın gardiyanlar ile greve gidileceğini kaydetti.

“Cezaevindeki tüm gardiyanların derece düzenlenmelerinin ısrarla görmezden gelinmesi ve çözüm üretilmemesi” halinde, muhtemel grevin tüm Cezaevi çalışanlarının katılımıyla devam edebileceği uyarısını da yapan Türkmen, bunun olmaması için Bakanlığı ve Hükümeti acil çözüm üretmeye çağırdı.