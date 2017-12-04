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HAK-SEN Özgürgün'ü ziyaret etti

HAK-SEN Genel Başkanı İzzet Türkmen beraberindeki heyet ile Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:20
HAK-SEN Özgürgün'ü ziyaret etti
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HAK-SEN Genel Başkanı İzzet Türkmen beraberindeki heyet ile Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

HAK-SEN Örgütlenme Sekreteri Özay Sökücü ve Yönetim Kurulu üyesi Erkan Muhtaroğlu’nun da katlıdığı ziyarette eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarının hala heyecanla beklediği İhtiyat Sandığı yatırımları ve alacakları gündeme geldi. 

Olumlu geçtiği bildirilen görüşmede Başbakan Özgürgün mevcut sıkıntıların aşılması adına derhal girişimlerde bulunarak çalışanların mağduriyetinin yeni yıl öncesinde giderilebilmesi adına gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

Ziyarette söz alan HAK-SEN Başkanı Türkmen de KTHY eski çalışanlarının mağduriyetinin uzun yıllardır devam ettiğini ve siyasi bir inisiyatif alınması durumunda bu sürecin çok kısa bir zamanda nihayete kavuşabileceğini belirterek Başbakan’dan bu yönde girişim yapmasını talep ettiği bildirildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün bu taleple harkete geçerek görüşme içerisinde ilgili taraflarla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve sorunun çözümü adına iradesini koyduğuna dikkat çekildi. Özgürgün’ün, 7 Aralık tarihinde gerçekleşecek mahkeme sürecinin ardından yargıdan çıkacak sonuca göre gereğini derhal yapacağının sözünü verdiği vurgulandı. 

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