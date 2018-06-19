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HAK-SEN yarınki grevi askıya aldı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, Merkezi Cezaevi Kadınlar Bölümü’nde yarın yapılması planlanan grevi, varılan uzlaşı üzerine askıya aldıklarını duyurdu.

19 Haziran 2018 Salı 15:28
HAK-SEN yarınki grevi askıya aldı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, Merkezi Cezaevi Kadınlar Bölümü’nde yarın yapılması planlanan grevi, varılan uzlaşı üzerine askıya aldıklarını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Türkmen, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Müsteşar Ömer Köse ile cezaevi sorunları ve çözüm yollarına yönelik gerçekleştirdikleri toplantılar sonucunda eksik olan bir kadın gardiyanın istihdam edilebilmesi için girişim başlatılması yönünde uzlaşıya varıldığını kaydetti.

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HAK-SEN Başkanı Türkmen, Merkezi Cezaevi’nde, yeni yapılan istihdamlardan sonra, kadın gardiyanlarda vardiyalara adil dağıtım yapılmadığını, beş vardiyanın dördünde üç kadın gardiyan diğer vardiyada iki kadın gardiyan görevlendirildiğini belirtti.

Türkmen, varılan uzlaşıyla, sistem içerisinde eksik olan bir kadın gardiyanın istihdam edilebilmesi için girişim başlatılacağını kaydetti.

Mevcut personel içerisinde yeni göreve başlayan personelin rotasyona tabi tutularak iş yükünün geçici bir süre eşit dağıtılmasının sağlandığını ifade eden Türkmen, cezaevi çalışanlarının barem düzenlemeleri ve diğer talepleri ile ilgili olarak da üst düzeyde diyalog yolu ile çözüm üretilmesi noktasında görüş birliğine varıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, sendika, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a taleplerini içeren bir yazı da sundu.

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