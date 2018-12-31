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HAKSEN: “Asgari ücret en az 2 bin 962 TL olmalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 2019 bütçesinin artış oranına paralel olarak, 2019 yılının asgari ücretinin net 2 bin 962 TL,  70 kuruş olması gerektiğini savundu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:26
HAKSEN: “Asgari ücret en az 2 bin 962 TL olmalı”

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 29 artışla Meclis’ten geçen bütçe ile 2019 yılında hayat pahalılığının bu oranda gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü kaydederek, bu oranın  asgari ücrete de yansıtılması gerektiğini ifade etti.

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Türkmen, kamu çalışanına eksik yansıtılacağı bilinen hayat pahalılığının, yeni zamlı harçlarla, vermeden alındığını, asgari ücretli ile dar gelirlinin yok sayılarak bir kez daha ezildiğini savundu.

Türkmen sendika olarak yaptıkları çalışmada açlık sınırını 4 bin 650 TL olarak belirlediklerini kaydetti.

Türkmen, yeni asgari ücretin zaman geçirmeden açıklanması, asgari ücret hesaplama parametrelerinin gerçeği yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi, son 3 aylık hayat pahalılığının iadesi için hükümete çağrıda bulundu

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Anahtar Kelimeler:
HAKSENAsgari ücretHaberGündemKıbrıs
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