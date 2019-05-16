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Haktanır bugün son yolculuğuna uğurlandı

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:32
Haktanır bugün son yolculuğuna uğurlandı
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14 Mayıs günü hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eski Müsteşarlarından Korkmaz Haktanır bugün son yolculuğu’na uğurlandı.

Ankara Kocatepe Camii’sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Türk Dışişleri’nin eski ve yeni bürokratları, siyaset dünyasının önemli isimleri de katıldılar.

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Tören öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Korkmaz Haktanır’ın eşi Handan Haktanır’a taziyelerini iletti.

Haktanır’ın cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Korkmaz Haktanır, Türk Dışişleri’nde görev aldığı süre boyunca, Kıbrıs sorununun çözülmesi için önemli görevler üstlendi.

Ayrıca Polonya, İngiltere ve Mısır Büyükelçiliği görevlerini de yürüttü.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Haktanır
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