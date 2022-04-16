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Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası yarın yapılacak

16 Nisan 2022 Cumartesi 18:08
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Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası yarın yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk rallisi olan ve geleneksel hale gelen “Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” bu sezon yedinci kez yapılıyor.

Yarın yapılacak ralli, Demirhan bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden saat 10.30’da start alacak. Ekipler takribi 3 buçuk saat sürecek olan 96 kilometrelik 4 Sabit Hız Testi’ni (SHT) ve izaz ikram noktalarını geçtikten sonra Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde finiş görerek yarışı tamamlayacaklar.

88 EKİP MÜCADELE EDECEK

Yakın Doğu Bankası, Güven Sigorta, Tekin İletişim ve Inch Insurance Services’in de katkılarıyla yapılacak 7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi’nde 88 ekip mücadele edecek. 14.00’ten itibaren finiş görmeye başlayacak olan ekipler 2022 Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2,25 katsayı üzerinden puan alacaklar ve yapılacak ödül töreni ile kupalarını alacaklar.

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