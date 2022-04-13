Halil İbrahim Sofrası'nda yangın!

Yangınla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

Bugün saat 10:00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izalasyonu yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv