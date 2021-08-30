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Halk, hükümetin ücretli test kararına karşı örgütleniyor

Vatandaş, hükümetin ücretli test kararını protesto etmek adına sosyal medyada örgütlenerek eylem yapma kararı aldı. Eylemin, 6 Eylül Pazartesi günü saat 08.00’de Başbakanlık önünde gerçekleşmesi planlanıyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:48
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Halk, hükümetin ücretli test kararına karşı örgütleniyor

Vatandaş, hükümetin ücretli test kararına karşı sosyal medyada örgütlenerek eylem yapma kararı aldı.

Facebook’ta kurulan ve yaklaşık 24 saatte 1500 üyeye ulaşan “KKTC’de Ücretli Testlere Hayır” isimli platform, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olmasına karşı çıkan tüm yurttaşları, 6 Eylül Pazartesi günü saat 08:00’de Başbakanlık önüne davet etti.

“AŞILI YA DA AŞISIZ FARK ETMEKSİZİN”

Platformda, eyleme ilişkin yer alan bilgilere göre, “aşılı ya da aşısız fark etmeksizin” herkesin ücretsiz bir şekilde testlere ulaşması talep ediliyor.

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