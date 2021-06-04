“Halkımıza hayırlı olsun”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Salgın nedeniyle kapatılmış bulunan Kıbrıs adası üzerindeki geçişlerin yeniden başlatılmasını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak selamlıyoruz. Kıbrıs’ta yaşayan iki halkın başlıca temas, ticaret ve ilişki olanağını oluşturan bu kapıların açılması konusundaki önderlikleri nedeniyle Kıbrıslı Türk lider Sayın Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Sayın Anastasiadis’i kutluyoruz. İki liderin bu konuda gösterdikleri çaba ve önderlik, her zaman örnek olarak anılacak niteliktedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kara kapılarının salgın nedeniyle bile olsa kapatılmasına ilk günden başlayarak karşı çıkmış, geçişlerin salgın önlemlerine uyarak devam etmesini savunagelmiştir. Aradan geçen yaklaşık bir yıl süresince odamız, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ada’da bulunan yabancı misyonlar nezdinde sürekli girişimler yapmış, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile temaslarında konuyu gündeme getirmiş ve kapıların tümünün, tüm ülke vatandaşlarının geçişine açılmasını talep etmiştir. Ada’daki güven artırıcı önlemlerin en önemlisi bu kapılar kullanılarak sağlanan temaslardır. Bu konudaki çabalarımızın böyle bir başarı ile sonuçlanmış olması, bizi ayrıca memnun etmiştir.

Adamız üzerinde yaşayan iki halkın temas olanaklarının her koşulda en yüksek seviyede olması başlıca hedeflerimizden biridir. Bu olanaklar sayesinde iki halka mensup kişiler birbirleri ile ticaret yapacaklar, iletişim içinde olacaklar ve birbirlerini daha iyi anlama fırsatı bulacaklardır. Kara kapılarının bugünkü şekli ile geçişlere açılmasından sonra beklentimiz, aşılamasını tamamlamış olan kişilere konan kısıtlamaların da tamamen kaldırılmasıdır.

Adamızı turist olarak ziyaret edecek kişilerin bu kapıları kullanarak adanın turizm potansiyelinden bir bütün olarak yararlanmalarının sağlanması da önemle üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. Gerek Kuzey’de, gerekse Güney’de konaklayan veya konaklayacak olan turistlere böyle bir olanak sunulması bütün dünyada yeniden canlandırılmaya çalışılan turizm sektörünün ayağa kalkmasına yardımcı olacaktır.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin kapıların yeniden açılmasında gösterdikleri liderliği yukarıda belirttiğimiz hususlarda göstereceklerine olan inancımızı paylaşır, geçişlerin yeniden başlamasının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarına huzur ve refah getirmesini dileriz.