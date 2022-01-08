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Halkın Partisi Dipkarpaz Seçim Ofisini Açtı

Halkın Partisi, Dipkarpaz’da düzenlediği etkinlikle seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim ateşini güneşin en güzel ve ilk doğduğu yerden, Dipkarpaz’dan yaktıklarını belirtti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 18:57
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Halkın Partisi Dipkarpaz Seçim Ofisini Açtı
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 Halkın Partisi, Dipkarpaz’da düzenlediği etkinlikle  seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim ateşini güneşin en güzel ve ilk doğduğu yerden, Dipkarpaz’dan yaktıklarını belirtti.

“Marifet tabii ki seçim ofisi açmak değildir elbette. Çünkü biz 2018’de nerdeyse hiç seçim ofisimiz yokken herkesin yüreğinde ofis aştık. Bizim için önemli olan sizin gönlünüzde olan yerimizdir. Bu mücadele er ya da geç başarıya ulaşacaktır” diye konuşan Özersay, 23 Ocak’taki seçimin sonucunda bir koalisyon hükümetinin kurulacağını belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi’nin kapısının de seçim sonrası koalisyon için çalınacağına işaret eden Özersay, “Ülkenin faydasına olacaksa Halkın Partisi de hükümette yer alır; halka  hizmet için mücadelesine devam eder” diye konuştu.

“BU BÖLGEYİ, SIKINTILARINI YAKINDAN TANIYORUZ”

Dipkarpaz bölgesinin hizmet açısından göz ardı edildiğini, bölgeye yatırım yapılmadığı için insanların mağdur edildiğini, her zaman bir oy deposu olarak görüldüğünü belirten Özersay, “Halkın Partisi İskele’yi, özelde de Dipkarpaz’ı çok yakından bilen ve sorunlarının farkında olan bir partidir. Bölge insanı ile empati yapabilen, anlayabilen bir partidir” dedi.

 “GENÇLERİN BARINMA PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK”

Ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi Dipkarpaz’da da özellikle genç işsizlik oranının arttığını söyleyen Özersay, ekonomik zorlukların beraberinde barına sorununu da getirdiğini belirtti. Özersay, üç ayaklı gençlere konut edindirecek bir proje hazırladıklarını anlattı. Özersay, Müteahhitler Birliğiyle istişare içerisinde hazırladıkları bu proje ile, yerli müteahhitlerin oluşturacağı, bir sistemle, gençlerin uygun fiyata kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiDipkarpazKudret Özersay
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