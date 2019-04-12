Örgütlenme çalışmalarınI ve köy ziyaretlerinİ sürdüren Halkın Partisi, Tatlısu Temsilciliği’nin açılışını gerçekleştirdi.

Tatlısu Temsilciliği’nin açılışında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Her geçen gün daha örgütlü, daha güçlü bir örgütlenme modeli içinçalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi sadece muhalefette değil iktidarda da sizlerle her konuyu tartışmak, fikir almak, sorularınızı cevaplamak adına, partimizin adında da hayat bulduğu üzere Halkın Partisi olmaya devam edeceğiz. Tatlısu Temsilcilik binamızın bölge halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Halkın Partisi heyeti daha sonra Tatlısu Spor Kulübü’nde vatandaşlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kudret Özersay’a, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Milletvekilleri Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Gülşah Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay ile HP Genel Sekreteri Yenal Senin, MYO Örgütlenme Sorumlusu Özgür Vehit, HP Mağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan da eşlik etti.

Özersay, Tatlısu Spor Kulübü’nde vatandaşlara hitabında, ülkemizin çok zor ekonomik bir süreçten geçtiğini yineledi ve bu zorlukların yarattığı sıkıntıların aşılması için hükümet olarak iyi niyetle çalışıldığının altını çizdi. Özersay, hükümet tarafından bugüne değin ekonomik sıkıntılara yönelik ortaya konan iyi niyetli bir çaba olduğunu aktardı ve “Samimiyetle çalıştığımıza kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Önümüzdeki dönemde bizi çok kolay günler beklemiyor. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bugün ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durum bir yılda oluşmadı. Onun için de bir yılda değişmesini beklemek de çok adil değildir. 40 yılda oluştu ama 40 yılda değiştirme gibi bir lüksümüz yoktur. Bana sorarsanız bir yıldır hükümettesiniz ve memnunmusunuz diye, size memnunum diyemem ama bir yerden başlangıç yaptık ve ortada samimi bir çaba vardır diyebilirim.” dedi.

Dışişleri Bakanı olarak da göreve geldikten sonra Kıbrıslı Türklerin uluslararası her platformda sesi olmaya çalıştıklarını ve bu yönde aktif çalışmalarının devam edeceğini yineleyen bakan Özersay, daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Özersay, Tatlısu gençlerinin ve sporcularının yaşadıkları sorunların aşılması için konuyu bakanlar kurulunda gündeme getireceğini, gerekli yerlere konuyu aktarıp takipçisi olacağının sözünü verdi.

BAYBARS’TAN TATLISU GENÇLERİNE SOSYAL KONUT MÜJDESİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise özellikle gençlerden gelen “kırsal kesim arazisi ve sosyal konut” sorularını yanıtladı. Baybars, “Tatlısu Belediye Başkanı ile bakanlıkta daha dün bir görüşme yaptık. Biliyorsunuz bizim sosyal konut müdürümüz de bölgeyi epeyi ziyaret etti. Sosyal Konut yerleri için tespitlerde bulundu. Fakat tekrar söylemek isterim ki kırsal kesim arazisi vermeyeceğiz. Çok güzel bir proje yapıyoruz. Dün belediye başkanınızla el sıkıştık ve araziyi gördük. Bir avam proje çıkarıyor belediye başkanı, o avam projede konut yapımına başlayacak, biz de araziyi vererek destek olacağız. Ev sahibi olmak isteyenlerin finansmanını sağlayarak, sosyal konut projesine dönüştüreceğiz. Belediye başkanınızla dün el sıkıştık ve proje çalışmasına başlıyoruz.” Dedi.

SENİN: “GAİLEMİZ MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİDİR”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin de, ülke genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini, KKTC’nin her köşesinde etkin olunacak çalışmaları başlattıklarını belirtti. Senin “Gailemiz, memleketimizin geleceğidir. Tüm çalışmalarımız daha güzel, daha refah ve yaşanabilir bir ülke yaratmak içindir.” Şeklinde konuştu