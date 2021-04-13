Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor!

Halkın Partisi büyük bir umutla Kıbrıs Türk siyasetine girerek 2018 yılında 9 milletvekili ile meclise girmeyi başarmıştı.

Fakat ilerleyen dönemlerde yapılan ciddi yönetsel hatalar, halka verilen sözlerin tutulmaması ve parti içerisindeki sorunlara parti üst yönetiminin kulak vermemesi sonucu birçok üyesi istifa ederek Halkın Partisi’nden ayrılmıştı.

Bu istifalar arasında 3 milletvekilinin Aralık 2020 tarihinde istifası aslında parti içerisinde ki sorunların ne derece tavan yaptığının göstergesi oldu.

Son bir hafta içerisinde otuzdan fazla üyenin istifa ettiği edinilen bilgiler arasında olup, bu istifalar ağırlıklı olarak Lefkoşa ve İskele bölgesinden.

En çarpıcı olanları arasında; bir dönem Lefkoşa ilçe başkanlığı görevini üstlenen ve aynı zamanda parti meclisi görevinde de bulunmuş Hasan SAPSIZOĞLU, Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçilen Deniz Yolcu PEKRİ, Lefkoşa İlçe yönetimini ile parti meclisinde görev üstlenmiş Fikret UNUTMAZ bulunmaktadır.

Ayrıca diğer istifa eden üyeler ise partinin önemli noktalarında görev üstlenmiş kişilerden oluşmaktadır.

Edinilinen bilgilere göre Halkın Partisi’ndeki istifa furyasının sonu gelmeyecek. Yakın zamanda yeni istifalar gündeme gelecek.