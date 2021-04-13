Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor!

13 Nisan 2021 Salı 13:57
225 Okunma
Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor!

Halkın Partisi büyük bir umutla Kıbrıs Türk siyasetine girerek 2018 yılında 9 milletvekili ile meclise girmeyi başarmıştı.

Fakat ilerleyen dönemlerde yapılan ciddi yönetsel hatalar, halka verilen sözlerin tutulmaması ve parti içerisindeki sorunlara parti üst yönetiminin kulak vermemesi sonucu birçok üyesi istifa ederek Halkın Partisi’nden ayrılmıştı.

Bu istifalar arasında 3 milletvekilinin Aralık 2020 tarihinde istifası aslında parti içerisinde ki sorunların ne derece tavan yaptığının göstergesi oldu.

Son bir hafta içerisinde otuzdan fazla üyenin istifa ettiği edinilen bilgiler arasında olup, bu istifalar ağırlıklı olarak Lefkoşa ve İskele bölgesinden.

En çarpıcı olanları arasında; bir dönem Lefkoşa ilçe başkanlığı görevini üstlenen ve aynı zamanda parti meclisi görevinde de bulunmuş Hasan SAPSIZOĞLU, Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçilen Deniz Yolcu PEKRİ, Lefkoşa İlçe yönetimini ile parti meclisinde görev üstlenmiş Fikret UNUTMAZ bulunmaktadır.

Ayrıca diğer istifa eden üyeler ise partinin önemli noktalarında görev üstlenmiş kişilerden oluşmaktadır. 

Edinilinen bilgilere göre Halkın Partisi’ndeki istifa furyasının sonu gelmeyecek. Yakın zamanda yeni istifalar gündeme gelecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye
Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa’da hırsızlık
“ARA SEÇİME KARŞIYIZ, ERKEN SEÇİM TARİHİNDE KARARLIYIZ”
“ARA SEÇİME KARŞIYIZ, ERKEN SEÇİM TARİHİNDE KARARLIYIZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim