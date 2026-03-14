Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Resepsiyon Salonunda yer alan iftar programına, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılıp konuşma yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un yanı sıra ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri yetkilileri, üniversite rektör ve temsilcileri ile diğer konuklar yer aldı.

-“Kıbrıs Kardeşlik İftarı”

YTB tarafından Ramazan-ı Şerif vesilesiyle hazırlanan kısa film gösterimi ile başlayan programda, protokol konuşmalar yaptı.

Açılış konuşmasını YTB Başkanı Abdulhadi Turus yaptı, ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu konuştu.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası iftar yemeğine geçildi.

İftar yemeği sonrasında da “Kıbrıs’ın Gönül Dili Kıbrıs İlahileri” Konseri düzenlendi.

YTB tarafından basımı gerçekleştirilen “Kıbrıs İlahileri” başlıklı eserin muhtevasını teşkil eden eserler, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan ve ekibi tarafından seslendirildi.

Program, hediyelerin takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

-Turus

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Turus, Ramazan-ı Şerif’in kalpleri yumuşatan, ruhları teskin eden ikliminde; bu "Kardeşlik Sofrası"nın etrafında buluşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Sofranın paylaşım açısından önemine işaret eden Turus, Lefkoşa’da, bu sarsılmaz muhabbet ikliminin tam kalbinde kurulan bu kardeşlik sofrasının, büyük ve bereketli yürüyüşün en özel ve en samimi duraklarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Burada güçlü kucaklaşma duygusunu yaşadıklarını söyleyen Turus, temel gayelerinin; kültürden eğitime, gençlikten sivil topluma her alanda Kıbrıs Türkü’ne her zaman destek olmak ve bu her daim kardeşlik bağı ile omuz omuza yürümek olduğunu kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, 2012 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 59 ayrı projeye destek sağlayarak bu kardeşlik hukukunu somut adımlarla tahkim ettiklerini ifade eden Turus, şöyle devam etti:

“Bizim için her proje, bu topraklara sunulan birer hizmetten ziyade, geleceği birlikte kurma azmimizin birer mühürdür.

Gençlik, eğitim, kültür ve sivil toplumun güçlendirilmesi başlıklarında yoğunlaşan faaliyetlerimizle; Kıbrıslı Türk gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sunan akademi programlarını, liderlik eğitimlerini ve meslek edindirme projelerini hayata geçirdik. Yürüttüğümüz programlarımızla; medya mensuplarımızın dijital dünyada sesini gürleştirmeyi, hukukçularımızın Kıbrıs meselesinin uluslararası hukuk zeminindeki haklılığını anlatacak donanıma erişmesini hedefledik. Kadim hafızayı canlandırmak adına; Osmanlı’dan günümüze bu toprakların siyasal ve iktisadi merhalelerini ele alan ‘Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Toplumu’ kitabını ve ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Giden Yol’ belgeselini tarihe not düştük. Dr. Fazıl Küçük’ün emaneti olan Halkın Sesi Gazetesi’nin arşivini dijitalleştirerek, bu toprakların toplumsal hafızasını koruma altına aldık. Bütün çalışma başlıklarımızın içinde ‘Kıbrıs’ özel bir madde olarak her zaman yerini aldı.”

Turus, vizyonun en dinamik gücünün ise gençler olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 4 bin 660 soydaşlarının Türkiye Burslarına başvurması ve 620 kişinin ülkelerinde eğitim görerek bugün burada birer gönül elçisi olarak bulunmasının, eğitim köprüsünün ne kadar sarsılmaz olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki dönemde de Kıbrıs Türk toplumu ile olan kardeşliğimizi eğitimin samimi bağı ile kuvvetlendirmeye devam edeceğiz” diyen Turus, projelerinin sadece salonlarda ve yayınlarda değil, kardeşlik ruhunun en uzak köylerdeki hanelere kadar ulaştığını kaydetti.

-“Gönül köprüsü Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya, Girne’den köylere kadar uzandı”

Bu noktada “Gönül Köprüsü” projesine ayrı bir parantez açmak istediğini söyleyen Turus, bu köprünün Ramazan ayı boyunca Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya, Girne’den köylere kadar uzandığını söyledi.

Lefkoşa Surlariçi’nde bir ilk olarak hayata geçen ve paydaşı oldukları "Ramazan Sokağı" projesiyle; geleneksel sanatlar ve manevi değerleri soydaşlarıyla buluşturduklarını söyleyen Turus, “Bu topraklarla olan dayanışmamızı; eğitimden teknolojiye, sanattan diplomasiye kadar her alanda, Türk dünyası eksenindeki ortak yürüyüşümüzle daha da derinleştireceğiz” dedi ve yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramını tebrik etti.

Turus, Cumhurbaşkanı Erhürman’a ev sahipliği ve çalışmalarına verdiği destekler için teşekkürlerini sundu, ayrıca, yürüttükleri çalışmalarda himaye ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da şükranlarını sundu.

-Ersoy

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, KKTC’de soydaşlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’in incisi KKTC’de bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğunu, KKTC ile Türkiye arasındaki bağın sarsılmaz bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Ersoy, iki halkı geçmiş ve tarihin birbirine bağladığını, bu güçlü bağın da geleceğe aynı güçlü bağla taşıyacağına işaret etti.

Bölgede ciddi krizler, savaşlar yaşandığını, bir ateş çemberi olduğunu ama Türkiye’ Cumhuriyeti’nin istikrarı koruduğunu, barış için çalıştığını anlatan Ersoy, Türkiye’nin güvenliğinin KKTC’den ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Ersoy, KKTC’yi hiç bir şart altında yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güven, huzur içinde bakmasının en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Bunu tüm kesimlerin de öyle bilmesi gerektiğini belirten Ersoy, haksız izolasyonlara karşı her alanda KKTC’nin yanında olduklarını, projeler yürüttüklerini, gençlere de bu çerçevede gereken önemi verdiklerini kaydetti.

Tarih ve kültürel hafızayı da geleceğe taşıdıklarını ifade eden Ersoy, Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihini gün yüzüne çıkardıklarını, koruduklarını, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çocuklar ve gençlere büyük önem verdiklerini, becerilerini geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Ersoy, Ramazanda da kültürel ve sosyal ruhu yükseltmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve Kıbrıs Türk halkına yönelik verilen destekleri, projeleri anlattı.

Aradaki bağların her geçen gün daha da güçlendirildiğini belirten Ersoy, sağlık huzur diledi, “Kalbimiz her zaman sizinle atıyor her zaman biriz birlikteyiz” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, her zaman Kıbrıs Türk halkına destek veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.

Ersoy’un da KKTC’ye her zaman destek verdiğini ve bundan dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Ataoğlu, Kardeşlik İftarı etkinliğini organize eden herkesi tebrik etti.

Ataoğlu, bölgeyi etkileyen savaşlara karşı KKTC’nin en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti, hayırlı ramazanlar diledi.

-Ziyaretler

Bu arada program kapsamında “Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı” da ziyaret edildi. YTB destekleriyle yürütülen projenin yerinde görülmesi amacıyla katılımcılar ve aileleri ile bir araya gelindi.

Öte yandan YTB destekleriyle Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kurulan ve çeşitli stantlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği “Ramazan Sokağı” da ziyaret edildi.