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Halkın Partisi’nden Çatalköy-Esentepe’de Hulusioğlu’na destek kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi, yerel seçimlerde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığında bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı aldı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:11
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Halkın Partisi’nden Çatalköy-Esentepe’de Hulusioğlu’na destek kararı



Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz, yapmış olduğu oylama sonucunda Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına bölgede uzun süredir belediye başkanlığı yapan ve yerel yönetimler tecrübesi bulunan bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı almıştır” denildi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Çatalköy-Esentepe bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Hulusioğlu ile Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde yakın ve uyumlu bir çalışma ilişkisi içerisinde olduklarını belirtti.

Özersay, “Hulusioğlu gerek pandemi gerekse bölgede cephanelik patlaması yaşandığında kriz yönetiminde merkezi hükümetle tam bir uyum içerisinde çalışabilen bir profil çizmiştir. Bakanlıklarla da çözüm odaklı bir yaklaşımla sürekli diyalog halinde olmasını bilmiştir. Bu nedenle Halkın Partisi Parti Meclisi bu seçimlerde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş olan sayın Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

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