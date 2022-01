Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı iş birliğinde, okul avlusuna konulan Dr. Küçük büstünün açılışı da yapıldı.

Saat 08.30’da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratları, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Tören programı kapsamında, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, okul öğrencileri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını anlatan konuşma yaptı ve şiirler okudu. Ardından sırasıyla, Okul Müdürü Selen Koçero Azizoğlu, Vakıf Başkanı Küçük, Bakan Amcaoğlu ve Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, tüm davetlilerin katılımıyla büst açılışı gerçekleştirildi ve büste çelenk konuldu.

TATAR: “EĞER BUGÜN, ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAYABİLİYORSAK BUNU DR. FAZIL KÜÇÜK, RAUF RAİF DENKTAŞ GİBİ LİDERLERE BORÇLUYUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andı; Küçük’ün büstünün Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na konulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu” isminin çok anlamlı olduğunu çünkü bölge insanlarıyla yaptığı konuşmalarda Küçük’ün en çok sevdiği köyün Hamitköy olduğunu ve sürekli orada zaman geçirdiğini duyduğunu, Küçük’ün vasiyetinde ise öldüğünde Hamitköy’e gömülmek istediğini belirttiğini söyleyen Tatar, “Şimdi Anıttepe’deki anıt mezarında, yukarıdan bütün Lefkoşa’yı izliyor” dedi.

Dr. Fazıl Küçük denildiğinde, akla varoluş mücadelesi, bağımsızlık ve özgürlüğün geldiğini kaydeden Tatar, Küçük’ün Rum ve Yunanlara karşı verilen mücadelenin lideri olarak, Kıbrıs Türk halkının direnişinde öncülüğü ve önderliği ile halka ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Tatar, Küçük’ün Türkiye’yi çok sevip, önem verdiğini, anavatan Türkiye’nin desteği olmadan Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşamayacağını söylediğini, aynı zamanda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmalarını, inkılaplarını, devrimlerini takip ederek Kıbrıs Türk halkında da uygulanması için çalıştığını kaydetti.

Ersin Tatar, 1960 Antlaşmalarında iki ayrı eşit halkın birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurmasında Küçük’ün imzası bulunduğunu, bu imza ve Türkiye’nin garantörlüğüyle, 1974’te Mehmetçik’in Kıbrıs’a gelebildiğini, tekrardan barış ve huzur sağlandığını ve KKTC ile yola devam edilmesi için zeminin hazırlandığını söyledi.

“Eğer bugün, özgür, bağımsız, huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş gibi liderlere borçluyuz” diyen Tatar, bu milli şuur ve maneviyatla öğretmenlerin öğrencilere aktardıklarının fevkalade önemli ve kıymetli olduğunu ifade etti.

AMCAOĞLU: ”GEÇMİŞİ BİLMEDEN, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAK, GELECEKLE İLGİLİ PLAN YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu da, geçmişi bilmeden geleceğe sahip çıkmanın, gelecekle ilgili plan yapmanın mümkün olamayacağına dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze kadar bizleri taşıyabilen bizler için emek veren büyüklerimizin de anılarını yaşatmak en büyük ödevimiz, görevimizdir” dedi.

Amcaoğlu, toplumla bütünleşen Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim yuvalarında çocukların eğitim alabiliyor olmasının öncülüğünü yaptığını söyledi.

Ülkenin her köşesinde Küçük’ü görebilmek, anabilmek ve geçmişle bağ kurabilmenin önemine de değinen Amcaoğlu, bugüne nasıl gelindiğinin sadece tarih kitaplarında değil, anıtlarla, her zaman görülebilecek şekilde yaşatılmasının, anlatılmasının öncelik olduğunu dile getirdi.

Amcaoğlu, anıta vesile olan okul yetkilileri ve Küçük ailesine teşekkürlerini sundu ve “Bundan sonra da bu konudaki eksiklikleri Bakanlık olarak tamamlayacağımızı taahhüt ederim” dedi.

KÜÇÜK: “VAKIF OLARAK ÇABAMIZ, DR. KÜÇÜK’ÜN BÜSTLERİNİN TÜM KÖY VE KASABALARDA YER ALMASI”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, Dr. Küçük büstünün konulması ve açılması için seçilen yer ve zamanın Vakıf için ne kadar anlamlı olduğunu dile getirerek, 38 yıl önce Dr. Fazıl Küçük’ün yaşadığı son günün bugün olduğunu ve Dr. Küçük’ün Hamitköy ve Hamitköylüleri çok seven biri olduğunu söyledi.

Vakıf olarak çaba ve amaçlarının, bu büstlerin adadaki tüm köy, kasaba ve şehirlerinin yanında anavatan Türkiye’deki şehirlere de konulması olduğunu kaydeden Küçük, bir çocuğun bu büstü görüp, “Kimdir bu adam, ne yapmıştır, ne mücadelesi vermiştir?” diye sorması ve Dr. Fazıl Küçük hakkında bilgi edinmesinin ne kadar değerli olduğundan bahsetti.

Büstün yerleştirilmesi için çaba sarf eden herkese teşekkürleri sunan Küçük, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

AZİZOĞLU: “DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Okul Müdürü Selen Koçero Azizoğlu ise, yaptığı tören açılış konuşmasında, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun, Küçük’ün adını gururla taşıdığını belirterek, büstün okula konulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Azizoğlu, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimari olan Dr. Fazıl Küçük'ün duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiyor, Küçük’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.