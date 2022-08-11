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Harmancı: Bizi zorlayacaklarsa biz de onları zorlayacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, "biz çalışanlarımızla emekçilerimizle sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyerek, "bizi zorlayacaklarsa biz de onları zorlayacağız" dedi. 

11 Ağustos 2022 Perşembe 22:43
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Harmancı: Bizi zorlayacaklarsa biz de onları zorlayacağız


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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, eyleme destek vermek üzere Cumhuriyet Meclisi önüne gitti. 
Harmancı burada basına yaptığı açıklamada 'bırakın 28 belediye bu seçime gidelim' dedi. Harmancı, bu reformla Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 24 milyon TL zayıflayacağını kaydetti.
Harmancı "biz çalışanlarımızla emekçilerimizle sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyerek, "bizi zorlayacaklarsa biz de onları zorlayacağız" dedi. 
8 Yıldır batık bir belediyeyi ayağa kaldırmak için uğraş verdiğinin altını çizen Harmancı, emeklerinin boşa gitmesine müsaade etmeyeceklerini sonuna kadar emekçileriyle birlikte direneceklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıEylem
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