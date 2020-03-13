Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Harmancı'dan vatandaşlara park uyarısı!

Ülkemizde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

13 Mart 2020 Cuma 09:40
725 Okunma
Harmancı'dan vatandaşlara park uyarısı!

Ülkemizde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. İhbar üzerine harekete geçen Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, çalışmalara başladı .

Teyakkuza geçen ekipler, Küçük Kaymaklı, Terminal, mevkiinde devrilen ağaçlara müdahale etti.

Konuyla ilgili Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Harmancı paylaşımında;

‘Herkese günaydın. Dün gece saat 19:30’dan beri bu hava şartlarında dışarda aralıksız çalışan ekiplerimiz var. Hepsi de canla başla fırtına dolayısı ile meydana gelen ağaç devrilmelerine müdahalede bulunuyorlar. Hava koşulları dolayısı ile bizler de dikkatli olalım ve mümkünse ağaç altlarına araçlarımızı park etmeyelim.’ dedi. (BRT/SM)

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkede hayat duruyor!
Ülkede hayat duruyor!
Bu ay kesinti yapılmayacak
Bu ay kesinti yapılmayacak
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim