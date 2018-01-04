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Harmancı Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’ni kabul Etti

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’ni (KISAA) kabul etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Harmancı Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’ni kabul Etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak ve araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’ni (KISAA) kabul etti.

Kabulde, KISAA Başkanı Nilüfer Rahmioğlu Ramiz’in yanı sıra, Asbaşkan Faika Yalvaç ve proje araştırma görevlisi Kamil İpçiler de hazır bulundu. Kabulde konuşan Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, amaçlarının ülkemizde kadın hastalıklarına dair bilimsel veriler elde etmek olduğunu ifade ederek, dernek olarak ülkemizde 8 bin kadınla gerçekleştirilecek araştırma projesine öncülük ettiklerini dile getirdi. Ramiz, ülkede kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarıyla ilgili herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını, bunun da gerek sorunların tespitinde, gerek tedavi sürecinde büyük bir noksanlık olduğunu belirtti.

Söz konusu veriyi toplamak için Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nin imzaladığı protokol ile iki üniversitenin ortaklığında projelerini başlattıklarını ifade eden Ramiz, ülkenin her bölgesinden 8 bin kadınla gerçekleştirilecek çalışma sonrası “hastalık haritası” ortaya çıkacağını, bu harita ile kadınlarda görülen hastalıklara dair daha sağlıklı tespitler yapılabileceğini ifade etti.

Dernek olarak gönüllülük kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin hem farkındalık yaratmayı hem de projeyi maddi anlamda desteklemeyi amaçladığını kaydeden Ramiz, belediyelerin de projeye katkısının oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Harmancı: “Oldukça Önemli Bir Çalışma, Elimizden Geldiği Oranda Desteğe Hazırız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, ülkemizde yaşanan sağlık sorunlarına dair bir çok tartışmanın yaşandığını, ancak bu tartışmaların bilimsel veriler ışığında yapılamamasının çözüm üretme noktasında önemli bir eksiklik olduğunu ifade etti. Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin başlattığı çalışmanın bu anlamda oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Harmancı, belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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