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Harmancı: Lefkoşa Türk belediyesi Personel sayısı azalmaya devam ediyor

Belediye'nin personel sayısı 818'e düştü

03 Ocak 2019 Perşembe 12:38
Harmancı: Lefkoşa Türk belediyesi Personel sayısı azalmaya devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Belediye'nin personel sayısının 818'e düştüğünü duyurdu.

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Başkan Harmancı, "Siyasette istihdamsız da var olunabileceği ve iş yapılabılabileceği gerçeğini uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

Göreve başladığımız gün 901 olan personel sayısı bugün itibariyle 818 kişi olmuştur. Bu işin olumlu yanı bunu bu şekilde sistemli ve sabırlı bir şekilde indirmeye devam edeceğiz. Olumsuz yanı ise Memur çalışan sayısının işçi sayısına olan dengesinin memur lehine bozulmasıdır. Bu da hizmet alımlarını artırmaktadır. Bir de bu kadro içerisinde zamanında öngörülemeyen, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve şehir planlamacının olmayışının eksikliğidir. Hizmet alımları ile gerçekleştirebileceğimiz oranda bu eksikliği kapatmaya gayret ediyoruz. Siyasette istihdamsız da var olunabileceği ve iş yapılabılabileceği gerçeğini uygulamaya devam edeceğiz.

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LTB Başkanı HarmancıPersonel SayısıBelediyeHaberGündemKıbrıs
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