Harmancı ve ekibi Taşkınköy’e konuk oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa ekibi dün akşamüzeri Taşkınköy’ü ziyaret etti.

Harmancı, güzergâhtaki her evi tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harmancı’nın seçim bildirgesi olan “100 Maddede %100 Lefkoşa” dünkü ziyaret sırasında ilk kez Taşkınköylülerle buluştu.

“Biz Beraber Lefkoşayız” girişi ile başlayan ve 74 sayfadan oluşan bildirgede, 2014 yılından bu güne kadar Lefkoşa için verilen hizmetler, icraatlar, 2018-20122 dönemi için Lefkoşa ekibi ile beraber hedeflenen proje detayları fotoğraflarla desteklenirken, Belediye Meclis Üyesi adaylarının da tanıtımlarını içeriyor.

Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adayları bu akşam da saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’de düzenlenecek olan Şüphesiz Lefkoşa Gecesi’nde Lefkoşalılarla bir araya gelecek.