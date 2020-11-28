Hasan Hüseyin Sucuoğlu hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
27.11.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ağırdağ’da sakin Hasan Hüseyin SUCUOĞLU (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Ağırdağ’da sakin Hasan Hüseyin SUCUOĞLU (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamı yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
27.11.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ağırdağ’da sakin Hasan Hüseyin SUCUOĞLU (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.