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Hasan Hüseyin Sucuoğlu hayatını kaybetti

Ağırdağ’da sakin Hasan Hüseyin SUCUOĞLU (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamı yitirdi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 09:53
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Hasan Hüseyin Sucuoğlu hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

27.11.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında,  Ağırdağ’da sakin Hasan Hüseyin SUCUOĞLU (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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