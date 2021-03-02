Hasan Taçoy: Gayet iyiyim

Hasan Taçoy’un açıklaması şu şekilde:

Çok sevdiğim, değerli yol arkadaşım Osman Atakara'nın cenaze törenine katılmak maksadıyla dün, tüm diğer partili arkadaşlarımız gibi Alsancak'a gitmek için Lefkoşa'dan ayrıldım.

Girne çevre yolunda, trafik ışıklarında beklerken bir başka vatandaşımızın bir anlık dalgınlığı sonrasında bir kaza geçirdim. Aracıma arkadan çarpan vatandaşımız nedeniyle, kısa bir süre bel ve boyun spazmı geçirdim. Kısa süren tedavimin ardından bugün yine halkımızla, partililerimizle iç içeyim.

Hayatını kaybeden değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim.

Kaza sonrası arayan, soran, ilgilenen tüm yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza ve partililerimize teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İlginiz için herkese teşekkür ederim.